04.03.2019 | 14:15

Полиции удалось вернуть владельцу угнанную Toyota Carina.

55-летний житель поселка Чаадаевка обратился в правоохранительные органы и заявил, что ночью у него пропал автомобиль, припаркованный у дома.

Следственно-оперативная группа провела поиск возможных свидетелей и очевидцев и обнаружила машину в селе Верхняя Елюзань. К ее угону оказался причастен 18-летний житель Кузнецка, который уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Автомобиль вернули жителю Чаадаевки.