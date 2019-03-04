Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 мар 2019|15:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
  74.74  |  $  65.80
 

Криминал | Полицейские нашли в Верхней Елюзани угнанную Toyota Carina

04.03.2019|14:15
Печать

Полиции удалось вернуть владельцу угнанную Toyota Carina.

55-летний житель поселка Чаадаевка обратился в правоохранительные органы и заявил, что ночью у него пропал автомобиль, припаркованный у дома.

Следственно-оперативная группа провела поиск возможных свидетелей и очевидцев и обнаружила машину в селе Верхняя Елюзань. К ее угону оказался причастен 18-летний житель Кузнецка, который уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Автомобиль вернули жителю Чаадаевки.

0
0
0
0
 
Гость|04.03.2019 14:40|

Уголовная столица губернии рулит. Какую им власть? Их забором с колючкой сразу всех обнести и паханов назначить.

Гость|04.03.2019 14:51|

Полиция попросила свидетелей,очевидцев и ОБНАРУЖИЛА АВТОМОБИЛЬ В ВЕРХНЕЙ ЕЛЮЗАНИ. Как?! Каким дедуктическим методом?! ))

Гость|04.03.2019 14:58|

Скорее всего, это не полиция обнаружила. А жители Верхней Елюзани сообщили куда следует. Я часто по работе с тамошними мусульманами общаюсь, и в Средней и в Верхней. Там не то что автомобиль, там каждый залётный воробей как на ладони! Идёшь по улице все равно что голый..каждый тебя будет рассматривать как павлина в зоопарке.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!