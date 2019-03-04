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Криминал | Находящегося в федеральном розыске пензенца задержали в Дагестане

04.03.2019|09:34
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30-летний житель Пензенской области попал под подозрение сотрудников полиции в Дагестане. Машину, в которой пассажиром ехал мужчина, стражи порядка остановили на контрольно-пропускном пункте в Дербентском районе.

Проверив данные пензенца по информационным базам, полицейские установили, что он объявлен в федеральный розыск по подозрению в краже.

«Гражданин и собранный по данному факту материал переданы в ОМВД России по Дербентскому району Республики Дагестан для проведения дальнейшей проверки», - сообщили в пресс-центре временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Северо-Кавказском регионе.

Источник — фото: Pixabay.com
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