04.03.2019 | 09:11

Расследование дела в отношении 18-летней жительницы Лунинского района, которая обвиняется в том, что забила до смерти односельчанку, завершено.

Трагедия произошла вечером 6 января в Казачьей Пелетьме. Девушка со знакомым пришла к 39-летней местной жительнице - он должен был починить телевизор. В это время в доме находилась компания, распивавшая алкоголь.

После ремонта гости присоединились к застолью, и во время посиделок между обвиняемой и хозяйкой произошел конфликт: девушка решила высказать ей претензии по поводу ее образа жизни. Слов ей показалось мало, поэтому злоумышленница стащила женщину на пол и стала бить руками - по лицу - и ногой – по телу.

«Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в тот же вечер. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов, осложнившейся острой кровопотерей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Обвиняемая состояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - за совершение административных правонарушений.

Теперь ее дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Все это время девушка находилась под стражей.