03.03.2019 | 15:58

Дважды за двое суток пришлось обращаться в полицию Игорю Елисееву. Из его автомобиля марки ВАЗ-2107, припаркованного во дворе дома, неизвестные вынесли ценные вещи.

«Сзади подошел - двери были открыты. И еще тонировки не было, я недавно заклеил ее. У меня усилители были на полке, я сразу обратил внимание. Здесь стояли усилители, я посмотрел - их нет, одни провода», - рассказал и показал потерпевший. Приоткрыв дверцу машины, он немедленно позвонил в полицию.

Во второй раз исчезли колонки и ящик с инструментами. В рамках расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемых в совершении преступлений. Злоумышленниками оказались трое учащихся одного из пензенских колледжей. На счету молодых людей были не только кражи из семерки.

«Из показаний подозреваемых, автомобили они выбирали исключительно отечественного производства, классических моделей. Двое из них следили за окружающей обстановкой, один вскрывал автомашину и похищал из салона и багажника имущество, которое там находилось. Среди похищенного были автомагнитолы, аккумуляторные батареи, акустические колонки, наборы гаечных ключей и иное имущество». - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Юрий Демидов.

Часть украденных вещей полицейские изъяли по месту жительства одного из подозреваемых. Всего на счету молодых людей 11 краж. Кстати, двое из злоумышленников еще даже не достигли совершеннолетия.