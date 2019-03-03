03.03.2019 | 12:01

Октябрьский районный суд отправил за решетку восемь участников организованной группы, торговавшей наркотиками через интернет-магазин. Они получили от пяти до восьми с половиной лет лишения свободы, и даже несовершеннолетняя девушка, входившая в преступный клан, будет отбывать три года в воспитательной колонии.

Большая часть дельцов в поле зрения сотрудников правоохранительных органов попала весной прошлого года. Нелегальная база располагалась в Заводском районе.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали обвиняемого. В ходе осмотра съемного жилья оперативники обнаружили многочисленные упаковки с наркотиками общей массой 5 кг, также около полукилограмма наркотических средств сотрудники полиции обнаружили в тайниках, оборудованных злоумышленниками», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Часть закладок была найдена позже. Всего у преступной группы изъяли более восьми килограммов наркотических средств. Свою вину злоумышленники признали.

«К обстоятельствам, смягчающим наказание каждого подсудимого, суд отнес полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследования преступления, изобличению соучастников преступления, наличие на иждивении у некоторых малолетних детей. Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимых не установлено, кроме одного, у которого имеется рецидив преступлений», - сообщила помощник председателя Октябрьского районного суда г. Пензы Олеся Бахтеева.

Среди членов группы были жители Ульяновской, Самарской и Пензенской областей. Это шесть мужчин и две девушки. Самому старшему исполнилось 28 лет. Найти тех, кто поставлял им наркотики, не удалось.