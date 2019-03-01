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Криминал | Житель Пензы сообщил о заложенной в «Кагау» бомбе из-за отказа в спиртном

01.03.2019|15:26
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Ленинский районный суд Пензы вынес приговор 26-летнему жителю областного центра, признав его виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

25 ноября 2018 года в 6:02 нетрезвый мужчина, находившийся у ТЦ «Кагау», позвонил по телефону 112 и сообщил, что в здании заложена бомба.

Чтобы проверить информацию, были затрачены значительные силы и средства сотрудников полиции и других служб. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

В судебном заседании мужчина рассказал, что в баре, расположенном в подвале «Кагау», официантка попросила у него предъявить паспорт. Документа у него не оказалось, и ему отказались продать алкоголь.

Обида на сотрудницу заведения переросла в решение позвонить в экстренную службу и сообщить о готовящемся теракте. В итоге злоумышленник оказался на скамье подсудимых.

Служители Фемиды приговорили обидчивого пензенца к трем годам условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, с него взыскано порядка 14 400 рублей. Эти деньги будут направлены в качестве возмещения ущерба в ведомства, чьи сотрудники проверяли информацию о бомбе: 6-му отряду Федеральной противопожарной службы по Пензенской области, региональным управлениям Росгвардии и МВД, областной станции скорой медицинской помощи.

«Приговор, вынесенный 25 февраля, не вступил в законную силу. В настоящее время не истек срок для его обжалования», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда г. Пензы.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|01.03.2019 15:54|

Поднял с пола судимость

Имя: Гость
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