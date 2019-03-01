01.03.2019 | 09:08

Стали известны подробности преступления, произошедшего на улице 65-летия Победы в Пензе.

По данным следствия, вечером во вторник, 26 февраля, 36-летний мужчина и его 39-летняя жена распивали спиртное. Вскоре муж стал высказывать супруге претензии по поводу того, что она употребляет алкоголь.

Разгорелась ссора. Мужчина схватил нож и ударил супругу в грудь, а затем выбросил оружие в окно.

Несмотря на рану, женщина на ухудшение самочувствия не жаловалась, и пара продолжила застолье. А утром 27 февраля пострадавшая скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от колото-резаного ранения груди с повреждением сердца, повлекшего развитие острой кровопотери.

«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства супруги. Решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.