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Криминал | Получившая смертельное ранение пензячка продолжила застолье с мужем

01.03.2019|09:08
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Стали известны подробности преступления, произошедшего на улице 65-летия Победы в Пензе.

По данным следствия, вечером во вторник, 26 февраля, 36-летний мужчина и его 39-летняя жена распивали спиртное. Вскоре муж стал высказывать супруге претензии по поводу того, что она употребляет алкоголь.

Разгорелась ссора. Мужчина схватил нож и ударил супругу в грудь, а затем выбросил оружие в окно.

Несмотря на рану, женщина на ухудшение самочувствия не жаловалась, и пара продолжила застолье. А утром 27 февраля пострадавшая скончалась.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от колото-резаного ранения груди с повреждением сердца, повлекшего развитие острой кровопотери.

«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства супруги. Решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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Гость|01.03.2019 09:20|

Вот что алкоголь животворящий делает. Пока не допью - не помру!

Гость|01.03.2019 09:22|

Ждём каменты церкви

Гость|01.03.2019 09:34|

Да все просто , под алкой , претупляется чувствительность , снижается болевой порог . Раньше под алкой операции делали , когда еще другие вещества не изобрели. А померла она , от кровопотери , когда уже после застолья спать прилегла.

Гость|01.03.2019 09:50|

Гость писал(a):

Ждём каменты церкви

Причислят к лику.

Гость|01.03.2019 09:53|

penzainform.ru писал(a):

Несмотря на рану, женщина на ухудшение самочувствия не жаловалась, и пара продолжила застолье.

Кака лУбоФ. Это ж надо, ширнул в сердце ножичком и дорогая давай по маленькой, типа на посошок, там мол потом встретимся. Трындец. Деградация по полной программе.

Гость|01.03.2019 10:00|

Будни буртасской агломерации. "Пьют даже те кто сидит на горшке, стукнуло чтоб по безмозглой башке"

Имя: Гость
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