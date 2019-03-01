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Криминал | На КПП в Заречном нетрезвая женщина надрала ухо представителю власти

01.03.2019|17:21
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28-летняя жительница Заречного осуждена за насилие в отношении представителя власти, не опасное для жизни и здоровья.

Утром 3 ноября 2018 года нетрезвая зареченка направлялась из города на такси. При выезде за пределы Заречного она отказалась выйти из машины и пройти через КПП, как это предписывает инструкция о пропускном режиме.

Женщину доставили в комнату дежурного помощника коменданта стрелкового взвода комендатуры и бюро пропусков, чтобы составить протокол. Понимая, что стражи порядка изымут ее пропуск в закрытый город, зареченка повела себя агрессивно.

Помощник коменданта потребовал, чтобы она успокоилась. В ответ женщина сначала вцепилась ему в ухо, а затем распахнула створку окна для обращений граждан так, что ударила ею стража порядка по нижней челюсти.

«Женщине назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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Гость|01.03.2019 17:44|

penzainform.ru писал(a):

При выезде за пределы Заречного она отказалась выйти из машины и пройти через КПП, как это предписывает инструкция о пропускном режиме.
При въезде, может все таки? При выезде не выходят пассажиры из транспорта.

Гость|01.03.2019 17:45|

Гость писал(a):

При выезде за пределы Заречного она отказалась выйти из машины и пройти через КПП, как это предписывает инструкция о пропускном режиме.

При въезде, может все таки? При выезде не выходят пассажиры из транспорта.

Или изменились условия?

Гость|01.03.2019 17:50|

Открыть его давно пора и все живы и здоровы!!!

Гость|01.03.2019 17:58|

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Гость|01.03.2019 18:03|

Им не только уши надрать надо

Гость|01.03.2019 18:07|

что-то недоговаривают, просто так они пропуск изъять не смогут. а до 6 утра если, то через кпп надо выйти

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