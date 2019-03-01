01.03.2019 | 17:21

28-летняя жительница Заречного осуждена за насилие в отношении представителя власти, не опасное для жизни и здоровья.

Утром 3 ноября 2018 года нетрезвая зареченка направлялась из города на такси. При выезде за пределы Заречного она отказалась выйти из машины и пройти через КПП, как это предписывает инструкция о пропускном режиме.

Женщину доставили в комнату дежурного помощника коменданта стрелкового взвода комендатуры и бюро пропусков, чтобы составить протокол. Понимая, что стражи порядка изымут ее пропуск в закрытый город, зареченка повела себя агрессивно.

Помощник коменданта потребовал, чтобы она успокоилась. В ответ женщина сначала вцепилась ему в ухо, а затем распахнула створку окна для обращений граждан так, что ударила ею стража порядка по нижней челюсти.

«Женщине назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.