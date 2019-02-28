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Криминал | В Пензе машинист бульдозера наехал на мужчину на свалке

28.02.2019|13:11
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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 55-летнего мужчины на полигоне твердых бытовых отходов.

Следствие установило, что утром 16 января машинист бульдозера муниципального унитарного предприятия по очистке города разравнивал мусор на полигоне на улице Осенней и по неосторожности наехал на лежавшего мужчину.

«Потерпевшему была причинена тупая сочетанная травма головы, груди, живота и позвоночника с повреждением костей скелета и внутренних органов, от которой наступила его смерть на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|28.02.2019 13:29|

Валялась биомасса,вот и укатал.

Гость|28.02.2019 13:39|

Я думаю у следствия найдется ум и совесть переквалифицировать на несчастный случай!

Гость|28.02.2019 13:45|

penzainform.ru писал(a):

«Потерпевшему была причинена тупая сочетанная травма головы

Не проще ли написать, что бульдозерист не заметил лежащего бомжа и раздавил его. Напишите тогда скорбящий заголовок: Заслуженный почетный бомж погиб по разгильдяйству трудящегося тракториста.

Гость|28.02.2019 14:08|

На все воля божья!

Гость|28.02.2019 14:13|

тракторист это обученный предпенсионер

Гость|28.02.2019 14:19|

Гость писал(a):

тракторист это обученный предпенсионер

Почетный бомж нежился после выпитой бормотухи на раскошной мусорной постилке сливаясь с природой, на столько, что был не заметен невооруженным взглядом.

Гость|28.02.2019 14:20|

Главное - что он там делал, и кто допустил его на объект.

Гость|28.02.2019 14:22|

очень жаль, что простой РАБотяга, трудящийся за копейки, будет иметь большие проблемы с возможностью получения срока.

Гость|28.02.2019 14:25|

Тракториста под суд, контору закрыть

Гость|28.02.2019 14:25|

А вдруг это преднамеренное заказное убийство завуалированное под несчастный случай?Все признаки есть,судя по описанию.А "фарш" из под гусеницы быстренько утилизируют в терновке,после состряпывания всех "правильных" бумажек.

Гость|28.02.2019 14:26|

Гость писал(a):

Главное - что он там делал, и кто допустил его на объект.
он сортировал мусор

Гость|28.02.2019 14:27|

Эт чёй то?Коммент сам множится по два раза?

Имя: Гость
Комментарий:

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