В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 55-летнего мужчины на полигоне твердых бытовых отходов.
Следствие установило, что утром 16 января машинист бульдозера муниципального унитарного предприятия по очистке города разравнивал мусор на полигоне на улице Осенней и по неосторожности наехал на лежавшего мужчину.
«Потерпевшему была причинена тупая сочетанная травма головы, груди, живота и позвоночника с повреждением костей скелета и внутренних органов, от которой наступила его смерть на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу.
Валялась биомасса,вот и укатал.