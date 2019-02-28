28.02.2019 | 13:11

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 55-летнего мужчины на полигоне твердых бытовых отходов.

Следствие установило, что утром 16 января машинист бульдозера муниципального унитарного предприятия по очистке города разравнивал мусор на полигоне на улице Осенней и по неосторожности наехал на лежавшего мужчину.

«Потерпевшему была причинена тупая сочетанная травма головы, груди, живота и позвоночника с повреждением костей скелета и внутренних органов, от которой наступила его смерть на месте происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу.