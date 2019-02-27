27.02.2019 | 17:42

В Каменске осужден прораб ООО «Пензастройсервис», виновный в том, что рабочий на производстве получил серьезные травмы.

Предприятие «Пензастройсервис» проводило реконструкцию отделения грануляции жома по договору подряда с ОАО «Атмис-Сахар». 28 июня 2018 года прораб «Пензастройсервиса», отвечавший за охрану труда, допустил к монтажу стальных и железобетонных конструкций рабочего без проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда.

Кроме того, монтажник не был обеспечен предохранительным поясом, хотя ему предстояло демонтировать балку перекрытия на высоте более 15 метров.

24-летний мужчина сел в рукав вентиляционного короба и начал разбирать соединение. Удалив последний болт, он вместе с коробом упал на демонтированное оборудование и получил переломы.

«Приговором суда прорабу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.