27.02.2019 | 12:41

В Пензе раскрыта серия краж из гаражей. Одна из них была совершена на Ладожской улице. Местный житель сообщил, что у него похитили комплект горных лыж, горный велосипед и алкоголь.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастны двое пензенцев, один - несовершеннолетний, второй - в возрасте 27 лет.

«Их задержали. Подозреваемые признались, что похищенные вещи собирались продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Во время следствия было установлено, что те же молодые люди причастны к аналогичным злодеяниям. Они проникали в гаражи пензенцев и крали, к примеру, спортивный инвентарь, строительные инструменты (сварочный аппарат, перфоратор) и др.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. 27-летний подозреваемый заключен под стражу, с его напарника взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.