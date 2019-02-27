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Криминал | Двух пензенцев подозревают в серии гаражных краж

27.02.2019|12:41
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В Пензе раскрыта серия краж из гаражей. Одна из них была совершена на Ладожской улице. Местный житель сообщил, что у него похитили комплект горных лыж, горный велосипед и алкоголь.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастны двое пензенцев, один - несовершеннолетний, второй - в возрасте 27 лет.

«Их задержали. Подозреваемые признались, что похищенные вещи собирались продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Во время следствия было установлено, что те же молодые люди причастны к аналогичным злодеяниям. Они проникали в гаражи пензенцев и крали, к примеру, спортивный инвентарь, строительные инструменты (сварочный аппарат, перфоратор) и др.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. 27-летний подозреваемый заключен под стражу, с его напарника взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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