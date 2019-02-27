27.02.2019 | 15:43

Первомайский районный суд продлил срок содержания бывшего заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексея Антипова под домашним арестом. Решение об этом было принято 22 февраля.

Чиновник, занимавший в ведомстве должность начальника управления транспортного обслуживания, подозревается в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя.

Следствие установило, что Алексей Антипов, будучи заместителем председателя комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок, в период с октября 2017 года по 31 октября 2018-го ежемесячно получал от индивидуального предпринимателя от 27 000 до 31 000 рублей (в общем не менее 340 000 рублей).

Бизнесмен давал ему деньги за служебную информацию об условиях конкурса, обеспечение победы, внесение ложных сведений в документы и, следовательно, заключение договоров на пассажирские перевозки.

Алексея Антипова задержали 31 октября после очередной передачи денег. Суд принял решение об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

В пресс-службе Первомайского районного суда уточнили, что срок содержания под домашним арестом продлен до 24 марта включительно.