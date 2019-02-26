26.02.2019 | 14:21

Сотрудники полиции выяснили, что 20-летний житель Тамалы, задержанный за кражу из торгового центра в Пензе, причастен еще к одному аналогичному преступлению. Молодой человек оказался неравнодушен к одежде, выставленной в модных магазинах на главной пешеходной улице города.

Сотрудники полиции задержали его по подозрению в краже женских брюк и свитера из магазина на улице Московской. Подельницей похитителя была несовершеннолетняя девушка из Вадинска. Раскрыть преступление стражам порядка помогли записи видеокамер, установленных в торговом зале.

При расследовании выяснилось, что тамалинец причастен к краже мужской куртки и джемпера из магазина спорттоваров, также расположенного в ТЦ на Московской. В этом случае напарником старшего друга стал 19-летний житель Бессоновки.

Оба подозреваемых дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.