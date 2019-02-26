26.02.2019 | 16:28

21-летняя жительница Пензы, работающая фармацевтом, лишилась крупной суммы.

На рабочий телефон в аптеке раздался звонок. Девушка взяла трубку и услышала мужской голос. Он был очень похож на голос ее директора.

Мужчина говорил твердо и уверенно. Он сообщил, что купил рекламный баннер, но ему не хватает денег, чтобы расплатиться, и попросил перечислить «недостающие» 14 тысяч рублей на счет абонентского номера мобильной связи.

Девушка выполнила указания «руководителя» и лишь потом догадалась созвониться с директором. Тогда-то она и узнала, что он ничего не покупал и денег не просил.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к преступлению», - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Пензенской области.

Это не первый случай, когда аферисты вводят в заблуждение жителей области, представляясь начальниками или их родственниками. Так, в июне прошлого года в Пензе продавец павильона поверила, что ей позвонил муж владелицы торговой точки, и перечислила на указанный им номер все деньги, которые были в кассе.

В августе продавец-консультант пензенского мебельного магазина перевела мошеннику 120 тысяч рублей, считая, что выполняет указание генерального директора торговой сети. Тот пояснил, что это плата за съемку видеорекламы.

Сотрудница еще одного магазина той же торговой сети, с которым беседа прошла по аналогичной схеме, перечислила 94 тысячи рублей.