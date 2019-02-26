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Криминал | Пензенские транспортные полицейские задержали пассажира поезда с гашишем

26.02.2019|09:27
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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тюменской области, которого задержали сотрудники транспортной полиции.

Внимание полицейских, сопровождавших поезд Новосибирск - Адлер на территории обслуживания Пензенского линейного отдела, своим внешним видом и манерой поведения привлек 47-летний пассажир.

Стражи порядка досмотрели мужчину и обнаружили у него пакетики с коричневым веществом. Экспертиза показала, что это гашиш массой более 25 граммов.

Установлено, что подозреваемый сам изготовил наркотик и хранил для личного потребления.

«Задержанный помещен под арест. Максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок до 10 лет», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте Елена Модякова.

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Гость|26.02.2019 10:03|

Ящик водяры или портвешку в дальний путь,а с пакетиками только дорога дальняя...

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