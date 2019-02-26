В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тюменской области, которого задержали сотрудники транспортной полиции.
Внимание полицейских, сопровождавших поезд Новосибирск - Адлер на территории обслуживания Пензенского линейного отдела, своим внешним видом и манерой поведения привлек 47-летний пассажир.
Стражи порядка досмотрели мужчину и обнаружили у него пакетики с коричневым веществом. Экспертиза показала, что это гашиш массой более 25 граммов.
Установлено, что подозреваемый сам изготовил наркотик и хранил для личного потребления.
«Задержанный помещен под арест. Максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок до 10 лет», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте Елена Модякова.
Ящик водяры или портвешку в дальний путь,а с пакетиками только дорога дальняя...