26.02.2019 | 09:27

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении жителя Тюменской области, которого задержали сотрудники транспортной полиции.

Внимание полицейских, сопровождавших поезд Новосибирск - Адлер на территории обслуживания Пензенского линейного отдела, своим внешним видом и манерой поведения привлек 47-летний пассажир.

Стражи порядка досмотрели мужчину и обнаружили у него пакетики с коричневым веществом. Экспертиза показала, что это гашиш массой более 25 граммов.

Установлено, что подозреваемый сам изготовил наркотик и хранил для личного потребления.

«Задержанный помещен под арест. Максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок до 10 лет», - сообщила пресс-секретарь Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте Елена Модякова.