24.02.2019 | 14:19

В Пензе раскрыто уголовное дело об угоне автомобиля. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обращался 31-летний местный житель.

По словам мужчины, вечером он припарковал свою «шестерку» 1985 года выпуска у дома на улице Пушанина, а наутро ее и след простыл.

Выехавшие на место полицейские нашли угнанную машину неподалеку и установили, что из салона похитили два детских кресла.

К совершению преступления оказались причастны двое жителей Пензы - один из них (20-летний) уже привлекался к уголовной ответственности, второй еще не достиг совершеннолетия.

Молодые люди признались в содеянном и вернули кресла. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.