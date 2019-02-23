Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|23 фев 2019|16:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
  74.33  |  $  65.51
 

Криминал | В Пензе ночные воры украли деньги из банка на улице Калинина

23.02.2019|14:13
Печать

В Пензе совершена кража из банка, расположенном на одной из центральных улиц города. Сообщение об инциденте появилось в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

«С 21-го на 22-е ночью обокрали банк на ул. Калинина, анонимно сообщил подписчик. Уже приезжала полиция, чтобы взять информацию с камер наблюдения. По предварительным данным, воры проникли в подвал, где отключили свет и сигнализацию, и спокойно прошли в помещение. Банк находится между «Южным» и «Фортуной», - говорится в посте.

Сообщение активно обсуждается в Сети. Один из комментаторов предположил, что это фейк, другие называют банки, расположенные в этой части города.

«Как, оказывается, спокойно у нас можно залезть в подвал, отключить на хрен все и вынести спокойно деньги!!!! Какого хрена я кредит брала, когда все так легко и просто», - написала одна из горожанок. «Лучше бы ипотечные договоры сожгли», - сокрушается другой участник обсуждения.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области подтвердили, что в ночь с 21 на 22 февраля было совершено такое преступление. «В настоящее время предпринимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к случившемуся», - добавили в ведомстве, не уточняя деталей происшествия.

0
0
0
0
 
Гость|23.02.2019 14:51|

Спите, акулы пера? Праздник у вас?

Специально перепостил сюда с других нормальных порталов текст про ограбление банка - ПензаИнформ сразу украл.. и тут же опубликовал как свою новость.

Молодцы. Хорошо работаете. Пешите есчо.

Гость|23.02.2019 15:19|

Это не шушера поганая,что пенсионеров обманывает.

Гость|23.02.2019 15:30|

Ва банк-3?

Гость|23.02.2019 15:35|

Ждём серию?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!