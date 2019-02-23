23.02.2019 | 14:13

В Пензе совершена кража из банка, расположенном на одной из центральных улиц города. Сообщение об инциденте появилось в группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

«С 21-го на 22-е ночью обокрали банк на ул. Калинина, анонимно сообщил подписчик. Уже приезжала полиция, чтобы взять информацию с камер наблюдения. По предварительным данным, воры проникли в подвал, где отключили свет и сигнализацию, и спокойно прошли в помещение. Банк находится между «Южным» и «Фортуной», - говорится в посте.

Сообщение активно обсуждается в Сети. Один из комментаторов предположил, что это фейк, другие называют банки, расположенные в этой части города.

«Как, оказывается, спокойно у нас можно залезть в подвал, отключить на хрен все и вынести спокойно деньги!!!! Какого хрена я кредит брала, когда все так легко и просто», - написала одна из горожанок. «Лучше бы ипотечные договоры сожгли», - сокрушается другой участник обсуждения.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области подтвердили, что в ночь с 21 на 22 февраля было совершено такое преступление. «В настоящее время предпринимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к случившемуся», - добавили в ведомстве, не уточняя деталей происшествия.