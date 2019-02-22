22.02.2019 | 16:08

Человека в белом на белой же поверхности видно не должно быть. Однако именно фигура в маскировочном костюме в чистом поле вызвала подозрения у сотрудников организации, обслуживающей нефтепровод «Дружба». Тем более что мужчина, заметив вертолет, попытался слиться с фоном - упал в снег.

Затем работники компании разглядели шланги, а на некотором расстоянии – автомобиль КамАЗ, к которому они были подведены, о чем сразу сообщили своему руководству и в полицию.

«Одного из предполагаемых злоумышленников полицейские задержали в грузовике после того, как машина обвиняемых застряла в сугробе. Его сообщник попытался скрыться, направившись через заснеженное поле в сторону автомобильной дороги Тамбов - Пенза. Он спрятался в посадках, однако сотрудники полиции его обнаружили», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

При осмотре КамАЗа в кузове была обнаружена емкость кустарного производства, предназначенная для хранения дизельного топлива. А замаскированный под снегом шланг длиной около двух километров вел к незаконной врезке в нефтепродуктопровод.

«Предварительно установлено, что злоумышленники на автомобиле прибыли на место за двое суток до того, как были задержаны полицейскими. Из-за того что дизельное топливо в шланге под воздействием низкой температуры загустело и не поступало в емкость, один из обвиняемых ходил вдоль участка, на котором был проложен шланг, и разогревал его при помощи горелки. В этот момент злоумышленников и заметили», - добавила Ольга Евдокимова.

Теперь они находятся под стражей и им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Задержанные ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.