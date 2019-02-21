21.02.2019 | 10:21

В Городище 38-летний житель села Архангельского предстанет перед судом за угрозы убить жену.

В конце января мужчина, будучи пьяным, поссорился с супругой на почве ревности и финансов. Во время конфликта он схватил нож и стал угрожать жене расправой. 31-летняя хозяйка в страхе выбежала из дома.

Не успокоившись, злоумышленник достал из кладовки бензопилу и отправился за женой, не прекращая угрозы убийством. Та заперлась в сарае вместе со своей матерью, проживающей с парой, и оттуда позвонила в полицию.

До приезда стражей порядка женщины не решались покинуть укрытие.

«После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.