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Криминал | Житель села Архангельского гонялся за женой с бензопилой

21.02.2019|10:21
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В Городище 38-летний житель села Архангельского предстанет перед судом за угрозы убить жену.

В конце января мужчина, будучи пьяным, поссорился с супругой на почве ревности и финансов. Во время конфликта он схватил нож и стал угрожать жене расправой. 31-летняя хозяйка в страхе выбежала из дома.

Не успокоившись, злоумышленник достал из кладовки бензопилу и отправился за женой, не прекращая угрозы убийством. Та заперлась в сарае вместе со своей матерью, проживающей с парой, и оттуда позвонила в полицию.

До приезда стражей порядка женщины не решались покинуть укрытие.

«После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|21.02.2019 10:31|

Архангельская резня бензопилой часть 1.

Гость|21.02.2019 10:32|

как же скучно я живу...

Гость|21.02.2019 10:54|

А сегодня она побежит за ним с болгаркой

Гость|21.02.2019 10:56|

баба довела жаль нее доггнал

Гость|21.02.2019 11:07|

А с чем надо было бегать? И вообще, ну не убил же. Вот когда убьет, тогда и приходите.

Гость|21.02.2019 11:20|

будни Буртасской Агломерации

Гость|21.02.2019 11:26|

Гость писал(a):

баба довела жаль нее доггнал
Может сохатого из муженька сделала?

Гость|21.02.2019 11:29|

Ха..Ха у него рога и неё попа выросла

Гость|21.02.2019 11:35|

"Может сохатого из муженька сделала?"

В лося чтоли превратила?

Имя: Гость
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