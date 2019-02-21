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Криминал | Неверкинский педофил отправится в колонию строгого режима на 12 лет

21.02.2019|09:13
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Суд вынес приговор жителю Неверкинского района. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Установлено, что в конце августа 2018 года в селе Неверкино 54-летний мужчина находился дома наедине со своей падчерицей 2009 года рождения. Используя беспомощное состояние малолетней девочки, отчим совершил сексуальное насилие.

«Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1 года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В декабре 2018 года был осужден житель Пензы, напавший на 12-летнего школьника на Ласточкином озере. Мальчик убежал от насильника и рассказал о произошедшем родителям. Педофила задержали в течение суток и заключили под стражу. Он приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|21.02.2019 09:44|

Не дна тебе,не покрышки сволочь,за детей сразу растреливать надо такую нечесть,а не втюрьму сажать,посидит на дармовых харчах,и снова выйдет творить свои черные дела падаль.

Гость|21.02.2019 09:54|

Ну,эт вряд ли.Он же живёт рядом и местные его прекрасно знают.

Гость|21.02.2019 09:59|

Свалит в другой регион,если выйдет.

Имя: Гость
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