21.02.2019 | 17:46

В Пензе полиция разыскивает женщину, лишившую семью пенсионеров 255 000 рублей. Пожилые люди, проживающие на проспекте Победы, остались без сбережений в среду, 20 февраля.

81-летний пензенец и его 77-летняя супруга возвращались домой. По дороге он задержался (заглянул в магазин), а когда жена открыла дверь, вслед за ним в квартиру проникла незнакомка. Женщина шла за пенсионером до подъезда, села с ним в лифт, и все это время о ее планах он не догадывался.

Гостья представилась сотрудницей Пенсионного фонда РФ и рассказала о выдуманной реформе: якобы старые деньги необходимо поменять на новые. При этом она успокоила пожилых людей, что не будет менять купюры лично, а выдаст талон, по которому они смогут сделать это самостоятельно. Но, чтобы все получилось, заявила мошенница, ей нужно переписать номер любой банкноты из тех, что хранят пенсионеры.

Хозяйка дома принесла пакет с 255 000 рублей, гостья переписала цифры. Пожилая женщина решила подстраховаться и записать данные «сотрудницы фонда». Она вышла из комнаты, чтобы взять блокнот.

Деньги остались на столе, в комнате находился хозяин жилища. Однако мужчина не совсем понял, о чем договорились его жена и гостья, - у него очень слабый слух. На глазах пенсионера «представительница Пенсионного фонда» взяла пакет с деньгами и удалилась. Тот решил, что она последовала за женой в комнату. Но мошенница покинула квартиру.

«Разыскиваемой на вид 30-35 лет, она имеет рост 175-180 см, среднее телосложение, каштановые волосы. Была одета в черное полупальто с меховым капюшоном, синие джинсы. При себе имела черную сумку», - описали злоумышленницу в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.