20.02.2019 | 09:32

24-летняя жительница села Чаадаевка Городищенского района была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Предположив, что они могут носить криминальный характер, медики сообщили о пациентке в полицию.

Стражи порядка оперативно принялись расследовать обстоятельства дела. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что молодую женщину избил 35-летний сожитель. В качестве орудий преступления он использовал черенок от лопаты и табуретку.

Полицейские задержали подозреваемого, и он не стал скрывать того, что избил свою гражданскую жену. Примечательно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.