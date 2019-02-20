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Криминал | Житель Чаадаевки избил молодую женщину табуретом и лопатой

20.02.2019|09:32
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24-летняя жительница села Чаадаевка Городищенского района была доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Предположив, что они могут носить криминальный характер, медики сообщили о пациентке в полицию.

Стражи порядка оперативно принялись расследовать обстоятельства дела. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что молодую женщину избил 35-летний сожитель. В качестве орудий преступления он использовал черенок от лопаты и табуретку.

Полицейские задержали подозреваемого, и он не стал скрывать того, что избил свою гражданскую жену. Примечательно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|20.02.2019 10:13|

Не примечательно, а печально

Гость|20.02.2019 10:19|

Побить бы его камнями...

Гость|20.02.2019 10:22|

penzainform.ru писал(a):

гражданскую жену.
Нет такого понятия, а есть сожительница.

Гость|20.02.2019 10:24|

Больше не с кем жить? Только такие остались и не сдохли от пьянки?

Гость|20.02.2019 10:49|

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