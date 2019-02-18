18.02.2019 | 18:23

В отношении 50-летней заведующей поликлиникой Сосновоборской участковой больницы возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Преступление было совершено в августе 2018 года. По версии следствия, женщина хотела помочь супругу избежать привлечения к ответственности за пьяное вождение.

Ее мужа направили на медицинское освидетельствование. Пользуясь служебным положением, заведующая распорядилась подменить образцы его крови и таким образом помешала установить истину.

«За злоупотребление должностными полномочиями предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Сосновоборского района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.