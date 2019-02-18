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Криминал | Завполиклиникой Сосновоборской больницы обвиняют в подмене крови

18.02.2019|18:23
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В отношении 50-летней заведующей поликлиникой Сосновоборской участковой больницы возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Преступление было совершено в августе 2018 года. По версии следствия, женщина хотела помочь супругу избежать привлечения к ответственности за пьяное вождение.

Ее мужа направили на медицинское освидетельствование. Пользуясь служебным положением, заведующая распорядилась подменить образцы его крови и таким образом помешала установить истину.

«За злоупотребление должностными полномочиями предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Сосновоборского района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость|18.02.2019 18:39|

Эт чо, мужу завполиклиникой и побухать за рулем уже нельзя? Дожили...

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