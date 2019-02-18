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Криминал | Полиция пресекла деятельность группы, распространявшей наркотики в регионе

18.02.2019|16:45
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В больших свертках, маленьких пакетиках и даже в стиральной машине были наркотики, всего более пяти килограммов смертельного зелья.

Сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, которая занималась сбытом наркотиков бесконтактным способом на территории Пензенского региона.

Закон нарушили 17 человек в возрасте от 18 до 34 лет. Двое из них приехали из Белгородской области, еще двое из Ставропольского края, остальные - местные жители.

«Всего по делу было арестовано восемь человек, в отношении семи избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и в отношении двух - подписка о невыезде. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 228, ч. 5, санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по области Алексей Стяжков.

В состав преступной группы входили две девушки.

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