17.02.2019 | 11:13

41-летнего жителя города Кузнецка-8 Городищенского района признали виновным в нарушении правил дорожного движения, ставшем причиной смертельного ДТП.

Авария произошла в августе прошлого года на дороге Дигилевка - Городище. Водитель сел за руль Chevrolet Niva пьяным, не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

В результате ДТП один из пассажиров погиб, второй получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

«Смягчающими наказание обстоятельствами суд счел признание подсудимым своей вины, состояние его здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, частичное возмещение материального и морального вреда. Отягчающие наказание обстоятельства не установлены», - сообщили в Городищенском райсуде.

В итоге мужчину приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на тот же срок.

В пользу матери погибшего с виновника аварии взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 170 тысяч рублей, в пользу ТФОМС Пензенской области - расходы на лечение пострадавшего в размере 143 436 руб. 81 коп.