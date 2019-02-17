Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 фев 2019|15:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

Криминал | Лунинца обвиняют в смерти сварливой сожительницы

17.02.2019|13:26
Печать

58-летнего лунинца обвиняют в смерти 45-летней сожительницы.

По данным следствия, утром 13 декабря прошлого года пара выпивала в доме на улице Колхозной. Во время застолья женщина оскорбила собутыльника, и тот, разозлившись, схватил с журнального столика вилку и девять раз вонзил ее в бедро обидчицы.

Та не унималась, поэтому мужчина взял нож и нанес сожительнице удар в живот. После этого потерпевшая успокоилась, промыла раны и легла спать.

Проснувшись, женщина не обратилась за медицинской помощью, а вместе с гражданским мужем и их приятелем, пришедшим в гости, продолжила выпивать. Хмельное застолье не прекратилось и на следующий день.

Утром 15 декабря сельчанин обнаружил, что сожительница мертва. Судебно-медицинская экспертиза установила, что она скончалась от колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов и развившегося перитонита.

«Мужчина был задержан, по решению суда заключен под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!