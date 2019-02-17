17.02.2019 | 13:26

58-летнего лунинца обвиняют в смерти 45-летней сожительницы.

По данным следствия, утром 13 декабря прошлого года пара выпивала в доме на улице Колхозной. Во время застолья женщина оскорбила собутыльника, и тот, разозлившись, схватил с журнального столика вилку и девять раз вонзил ее в бедро обидчицы.

Та не унималась, поэтому мужчина взял нож и нанес сожительнице удар в живот. После этого потерпевшая успокоилась, промыла раны и легла спать.

Проснувшись, женщина не обратилась за медицинской помощью, а вместе с гражданским мужем и их приятелем, пришедшим в гости, продолжила выпивать. Хмельное застолье не прекратилось и на следующий день.

Утром 15 декабря сельчанин обнаружил, что сожительница мертва. Судебно-медицинская экспертиза установила, что она скончалась от колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов и развившегося перитонита.

«Мужчина был задержан, по решению суда заключен под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.