16.02.2019 | 17:19

Октябрьский районный суд решил оставить на свободе троих парней, которые в прошлом году приобрели в столице 50 поддельных купюр и договорились, что в Пензе будут покупать на них недорогие товары, а сдачу получать настоящими деньгами.

«Что они и делали с 24 по 30 августа 2018 года, сбывая поддельные банковские билеты в различных торговых центрах, магазинах, аптеках, кинотеатрах города Пензы, тем самым введя их в денежный оборот», - сообщила помощник председателя Октябрьского районного суда г. Пензы Олеся Бахтеева.

В конце лета 2018 года в полицию неоднократно поступали сообщения о появлении поддельных купюр на территории Пензы. Быстро стало понятно, что действует одна и та же группа.

«Анализ изымаемых денежных купюр показал, что данные купюры имеют идентичные серийные номера, а также сходство по способу изготовления», - отметил начальник отдела ЭБиПК УМВД РФ по г. Пензе Ренат Алмаев.

Злоумышленников удалось вычислить с помощью камер видеонаблюдения. Молодых людей, двое из которые были несовершеннолетними, задержали. Один из них оказался москвичом, остальные - жителями Пензы.

На суде парни говорили, что ими двигали благие намерения. Один хотел скопить денег маме на операцию, второй - себе на учебу, третий планировал помочь своей многодетной семье.

«К обстоятельству, отягчающему наказание каждому из подсудимых, суд отнес совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, и назначил наказания: одному - 3 года лишения свободы, другим - по 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев каждому», - добавила Олеся Бахтеева.

Приговор еще не вступил в законную силу.