15.02.2019 | 11:04

В среду, 13 февраля, вступил в силу приговор жительнице Пензы, угрожавшей взорвать город. Она признана виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и вымогательстве.

Первое преступление было совершено в 2017 году. Женщина, ранее судимая за мошенничество, направила в правительство Пензенской области распечатанное на принтере письмо следующего содержания.

«Здравствуйте! Ваш город заминирован весь, так что ждем от вас 150 мил. руб. на тот счет который вы арестовали. Это - не шутка, мы начнем с детских учреждений. Ждем денег до 3 февраля и никаких арестов и слежек, будет для вас еще хуже. Мы надеемся, что вы нас услышали. А то будет еще одно Аллепо. До свидания» (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.).

1 февраля 2017 года информация о готовящемся взрыве поступила в правоохранительные органы. Кинологи со служебными собаками обследовали учебные заведения, правоохранители обошли школы и детские сады. В итоге сведения не подтвердились.

В марте 2018 года аферистка решила шантажировать свою соседку. Она послала ей анонимное письмо с угрозой распространения сведений, порочащих брата женщины. За молчание она потребовала 1 500 000 рублей. Любящая сестра должна была положить деньги в мусорное ведро в туалете одной из пензенских пиццерий, однако не поддалась на провокацию и обратилась в полицию.

16 марта после передачи денег, большая часть которых была дубликатами купюр, аферистку задержали с поличным прямо в пиццерии.

На предварительном следствии мошенница полностью признала свою вину, однако в судебном заседании отказалась от своих слов. Тем не менее ее вина была доказана материалами дела.

Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали наличие маленькой дочери, а также состояние здоровья женщины и ее родственников. Примечательно, что пензячка преступила закон в период отсрочки отбывания наказания по предыдущему приговору.

В итоге виновная приговорена к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Не согласившись с приговором, осужденная подала апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.