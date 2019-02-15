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Криминал | Шантажистке, угрожавшей взорвать Пензу, не изменили приговор

15.02.2019|11:04
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В среду, 13 февраля, вступил в силу приговор жительнице Пензы, угрожавшей взорвать город. Она признана виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и вымогательстве.

Первое преступление было совершено в 2017 году. Женщина, ранее судимая за мошенничество, направила в правительство Пензенской области распечатанное на принтере письмо следующего содержания.

«Здравствуйте! Ваш город заминирован весь, так что ждем от вас 150 мил. руб. на тот счет который вы арестовали. Это - не шутка, мы начнем с детских учреждений. Ждем денег до 3 февраля и никаких арестов и слежек, будет для вас еще хуже. Мы надеемся, что вы нас услышали. А то будет еще одно Аллепо. До свидания» (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.).

1 февраля 2017 года информация о готовящемся взрыве поступила в правоохранительные органы. Кинологи со служебными собаками обследовали учебные заведения, правоохранители обошли школы и детские сады. В итоге сведения не подтвердились.

В марте 2018 года аферистка решила шантажировать свою соседку. Она послала ей анонимное письмо с угрозой распространения сведений, порочащих брата женщины. За молчание она потребовала 1 500 000 рублей. Любящая сестра должна была положить деньги в мусорное ведро в туалете одной из пензенских пиццерий, однако не поддалась на провокацию и обратилась в полицию.

16 марта после передачи денег, большая часть которых была дубликатами купюр, аферистку задержали с поличным прямо в пиццерии.

На предварительном следствии мошенница полностью признала свою вину, однако в судебном заседании отказалась от своих слов. Тем не менее ее вина была доказана материалами дела.

Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали наличие маленькой дочери, а также состояние здоровья женщины и ее родственников. Примечательно, что пензячка преступила закон в период отсрочки отбывания наказания по предыдущему приговору.

В итоге виновная приговорена к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Не согласившись с приговором, осужденная подала апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|15.02.2019 11:24|

Т.е. с января 2017 г. до тех пор пока в марте 2018 не попалась с поличным на вымогательстве, наши доблестные органы "террористку" вычислить и привлечь не смогли?

Гость|15.02.2019 11:27|

"Взорвать Пензу" - звучит даже смешно! Да кому она (Пенза) нахрен нужна?

Гость|15.02.2019 11:32|

Жертва голливудских экшэнов. Хорошо порно не смотрела, а то бы написала всю Пензу в.. @У

Гость|15.02.2019 12:06|

При чем здесь ее ребенок? Она террористка!Таких нужно стирать с лица земли!Маленький срок дали!

Имя: Гость
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