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Криминал | Пензенца забили до смерти в подъезде дома на Аустрина

15.02.2019|12:27
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Вечером 13 февраля в Пензе на улице Аустрина забили до смерти 31-летнего мужчину. Так закончилось для него употребление алкоголя в подъезде жилого дома.

Подозреваемым по делу проходит 40-летний знакомый жертвы.

По данным следствия, он распивал спиртное с приятелями в подъезде и позвонил потерпевшему, пригласив присоединиться. Тот согласился.

В процессе общения мужчины начали выяснять отношения. Подозреваемый обвинил знакомого в том, что накануне он разговаривал с его сожительницей и якобы сообщил ей, что приятель постоянно тратит деньги на алкоголь.

«Потерпевший отрицал этот разговор. Это разозлило подозреваемого, он начал избивать приятеля, нанеся ему не менее 15 ударов руками и ногами по голове и телу», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Жители подъезда, услышав шум, вызвали полицейских. К их приезду потерпевший скончался (как позже выяснилось, от закрытой черепно-мозговой травмы).

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленника уже судили за разбой, угоны и кражу.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|15.02.2019 12:46|

Какие люди сейчас озлобленные -это их государство, цены и з/п довела поэтому они все готовы поубивать , а малолетки заметили стаей готовы зибить одного.

Гость|15.02.2019 12:50|

Дурачок проснулся и пишет про своё, про девичье.

Гость|15.02.2019 12:54|

А ты ДеВИЦА,видно и не ложился?

Умненькый....

Гость|15.02.2019 12:55|

penzainform.ru писал(a):

Жители подъезда, услышав шум, вызвали полицейских. К их приезду потерпевший скончался (как позже выяснилось, от закрытой черепно-мозговой травмы).
В нашем ауле не вызовут

Гость|15.02.2019 12:59|

Народ совсем озверел убить человека словно муху раздавить

Гость|15.02.2019 13:05|

Пьют и убивают. Уже наверное 10 новость подобная. Плохо то что вся эта алкашня живёт среди нормальных людей, а должна жить как в загранице - обособленно.

Гость|15.02.2019 13:12|

Какой бы он не был, но у него есть мама и папа. Примите соболезнования.

Гость|15.02.2019 13:19|

А куда же приятели смотрели???

Гость|15.02.2019 13:22|

Уволить участкового и наряд, который еле приполз

Гость|15.02.2019 13:34|

Гость писал(a):

Уволить участкового и наряд, который еле приполз

И продавца который продал им водку, и стеклодува который сделал стаканы. Скоро водку станут продавать: купившему бутылку вторая бесплатно.

Имя: Гость
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