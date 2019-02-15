15.02.2019 | 12:27

Вечером 13 февраля в Пензе на улице Аустрина забили до смерти 31-летнего мужчину. Так закончилось для него употребление алкоголя в подъезде жилого дома.

Подозреваемым по делу проходит 40-летний знакомый жертвы.

По данным следствия, он распивал спиртное с приятелями в подъезде и позвонил потерпевшему, пригласив присоединиться. Тот согласился.

В процессе общения мужчины начали выяснять отношения. Подозреваемый обвинил знакомого в том, что накануне он разговаривал с его сожительницей и якобы сообщил ей, что приятель постоянно тратит деньги на алкоголь.

«Потерпевший отрицал этот разговор. Это разозлило подозреваемого, он начал избивать приятеля, нанеся ему не менее 15 ударов руками и ногами по голове и телу», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Жители подъезда, услышав шум, вызвали полицейских. К их приезду потерпевший скончался (как позже выяснилось, от закрытой черепно-мозговой травмы).

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Известно, что злоумышленника уже судили за разбой, угоны и кражу.