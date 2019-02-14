14.02.2019 | 13:06

Двоих мужчин 32 и 25 лет и 22-летнюю девушку из села Верхний Ломов признали виновными в краже памятника и ограды с кладбища.

Вечером в июле прошлого года вандалы подъехали на мотоцикле к месту захоронения, демонтировали установленную на одной из могил металлическую ограду и разобрали ее на части, потом вытащили крест и памятник.

Орудовали мужчины, девушка же все это время наблюдала за обстановкой. Они погрузили похищенное на мотоцикл и вместе уехали.

В итоге старшему из злоумышленников назначили наказание в виде двух лет колонии строгого режима. Младшего и девушку осудили условно с испытательным сроком на один год.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в Нижнеломовском райсуде.