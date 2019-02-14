14.02.2019 | 17:07

Беда никогда не приходит одна: к ней обычно добавляются финансовые проблемы. Хотя трудностей можно избежать, если не реагировать на некоторые сообщения.

«Женщина плачет и говорит: «Мама, помоги, у нас беда, мы сбили человека, ты можешь помочь нам деньгами?» Я говорю: «Конечно, помогу», - рассказала потерпевшая.

Как это сделать, пенсионерке буквально через несколько минут (все так же по телефону) объяснил человек, представившийся сотрудником полиции. Он рекомендовал гражданке как можно быстрее найти банкомат.

«Я говорю: «Я не умею». Он стал говорить, на что нажимать и денежку куда», - добавила пенсионерка.

В результате женщина успела отправить в неизвестном направлении 8 000 рублей. От дальнейших трат ее спасла неожиданная встреча с сыном.

«Он говорит: «Выключай телефон и садись в машину». Я села в машину, все рассказала. Ему все стало понятно», - отметила потерпевшая.

Сотрудники полиции выяснили, что оба звонка с требованием денег женщине поступили от одного и того же человека. Подобным образом он обманул не только ее.

«Злоумышленник всегда действовал по одной схеме, от которой отступил лишь один раз, когда в ходе разговора выяснилось, что дочь собеседницы проживает в Германии. Вместо сотрудника полиции обвиняемый назвался консулом российского посольства в этой стране и предложил перечислить 300 000 рублей за содействие в освобождении родственницы. Таких денег у женщины не оказалось, и она перевела мошеннику 90 000 рублей», - сообщил следователь СО МО МВД России ЗАТО Заречный Марина Сучилина.

Всего в списке жертв 31-летнего жителя Новосибирска, которого уже задержали, - не менее 10 пензячек пенсионного возраста. Полицейские выясняют его причастность к другим подобным преступлениям, совершенным на территории Пензенского региона.

Подозреваемый уже был судим за мошенничества в родном городе. Тогда он успел обмануть более 50 человек.