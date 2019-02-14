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Криминал | Пензенца забили до смерти за нецензурные высказывания

14.02.2019|13:10
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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 55-летнего горожанина на улице Кирова. Обвиняемым по делу проходит приятель жертвы.

Преступление было совершено вечером 7 февраля.

«Обвиняемый 1964 года рождения зашел в гости к знакомому. Вдвоем они начали распивать спиртное. В процессе общения между мужчинами возник конфликт на почве того, что хозяин квартиры начал нецензурно высказываться в адрес обвиняемого и его матери», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Разозлившись, гость стал избивать приятеля - он не менее 10 раз ударил его руками и ногами по голове и телу. Затем обвиняемый покинул квартиру, решив, что собутыльник позже придет в себя. Однако тот скончался на месте происшествия от тупой сочетанной травмы головы, шеи и грудной клетки с повреждением внутренних органов.

Тело обнаружили соседи, и в течение суток личность подозреваемого была установлена.

Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|14.02.2019 13:28|

Ответил за базар

Гость|14.02.2019 13:32|

Участкового на ковёр. Не работает с контингентом на вверенном участке.

Гость|14.02.2019 13:59|

Гость писал(a):

Участкового на ковёр. Не работает с контингентом на вверенном участке.
Вы считаете, что он должен был охранять пьянку?

Гость|14.02.2019 14:06|

Гость писал(a):

Вы считаете, что он должен был охранять пьянку?
Нет, не должен, государство нас рожать не просило. Какие ещё долги?

Гость|14.02.2019 14:09|

Будни буртасской агломерации, ее Западной и Восточной зон

Имя: Гость
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