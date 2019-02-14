14.02.2019 | 13:10

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 55-летнего горожанина на улице Кирова. Обвиняемым по делу проходит приятель жертвы.

Преступление было совершено вечером 7 февраля.

«Обвиняемый 1964 года рождения зашел в гости к знакомому. Вдвоем они начали распивать спиртное. В процессе общения между мужчинами возник конфликт на почве того, что хозяин квартиры начал нецензурно высказываться в адрес обвиняемого и его матери», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Разозлившись, гость стал избивать приятеля - он не менее 10 раз ударил его руками и ногами по голове и телу. Затем обвиняемый покинул квартиру, решив, что собутыльник позже придет в себя. Однако тот скончался на месте происшествия от тупой сочетанной травмы головы, шеи и грудной клетки с повреждением внутренних органов.

Тело обнаружили соседи, и в течение суток личность подозреваемого была установлена.

Мужчину задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.