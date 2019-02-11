11.02.2019 | 11:07

46-летняя пензячка попалась на уловку мошенников в расчете на получение денег.

На мобильный телефон женщины позвонил якобы куратор фирмы, работающей в сфере торговли криптовалютами. Он заверил, что ей полагается перерасчет в размере 147 тысяч рублей за деньги, вложенные в 2016 году в одну из финансовых пирамид.

Чтобы получить эту компенсацию, собеседница должна была заплатить.

«Следуя инструкциям незнакомца, заявительница перевела 36 670 рублей на имя неизвестного ей гражданина, однако перерасчет до сих пор не получила. Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.