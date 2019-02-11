Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 фев 2019|12:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
  74.90  |  $  66.06
 

Криминал | Вложившаяся в финансовую пирамиду пензячка лишилась 36 тысяч рублей

11.02.2019|11:07
Печать

46-летняя пензячка попалась на уловку мошенников в расчете на получение денег.

На мобильный телефон женщины позвонил якобы куратор фирмы, работающей в сфере торговли криптовалютами. Он заверил, что ей полагается перерасчет в размере 147 тысяч рублей за деньги, вложенные в 2016 году в одну из финансовых пирамид.

Чтобы получить эту компенсацию, собеседница должна была заплатить.

«Следуя инструкциям незнакомца, заявительница перевела 36 670 рублей на имя неизвестного ей гражданина, однако перерасчет до сих пор не получила. Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

0
0
0
0
 
Гость|11.02.2019 11:19|

Лошары всё жизнь ждут..

Гость|11.02.2019 11:22|

penzainform.ru писал(a):

Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана
Не оскудеет земля пензенская лохами ливерными...

Гость|11.02.2019 11:24|

Пусть идёт митингуют с симакинцами и пензастроевцами, губернатор обязан всё вернуть

Гость|11.02.2019 11:59|

какая алчная 46-летняя пензячка

Гость|11.02.2019 12:19|

не жаль их, халявщиков, моя приятельница вложила в пирамиду в 10 раз больше, сейчас судится, говорила ей, ты получаешь дивиденды за счет тех, кто вложился позже тебя, кого ты уговорила...но халява-то сладка.. сейчас ноет, но мне ее не жаль.. пострадала от жадности...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!