10.02.2019 | 13:16

В Пачелме двоих местных жителей осудили за незаконное проникновение в бывший культурно-спортивный центр им. Шмидта. Молодые люди украли оттуда провод для электропроводки.

Сельчане совершили преступление в октябре 2018 года. Вооружившись инструментами, они влезли в здание, демонтировали 100 метров провода, а затем скрылись с похищенным. Своими действиями злоумышленники нанесли администрации р. п. Пачелма материальный ущерб на сумму 3 420 рублей.

Полицейские нашли воров. Они признали вину, раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и возместили стоимость провода.

Учитывая, что оба молодых человека впервые нарушили закон, по месту жительства характеризуются положительно, а администрация Пачелмы не имеет к ним претензий и не настаивает на строгом наказании, суд приговорил их к штрафам. Каждому злоумышленнику придется расстаться с 5 000 рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе районного суда.