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Криминал | Житель Городищенского района признался в убийстве зятя кувалдой

08.02.2019|11:26
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29-летнего жителя Городищенского района подозревают в убийстве 40-летнего мужчины из деревни Садовки.

По словам злоумышленника, он приехал в гости к родителям и узнал, что сестра собирается разводиться с мужем. Брат решил вмешаться и пошел переговорить с зятем.

«В ходе внезапно возникшего конфликта он причинил хозяину дома телесные повреждения кувалдой и ножом, вытащил его тело на улицу и спрятал в снегу», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Прибывшие на место преступления полицейские нашли погибшего за сараями. В доме на тот момент никого не было.

«Через полтора часа после сообщения об убийстве предполагаемый злоумышленник был задержан в селе Русский Ишим и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном», - добавили в пресс-службе.

По факту убийства региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

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Гость|08.02.2019 11:34|

Кувалдой :)))) я думал стулом круче было у футболистов.

Гость|08.02.2019 12:04|

Ну что за люди, а... Жизнь не ставится ни во что. И не поймешь, то ли бытие определяет сознание у них, то ли наоборот.

Гость|08.02.2019 12:09|

Какие каждый день у нас скрепно-духовные новости! С каждым днём всё радостнее жуть!

Гость|08.02.2019 12:11|

penzainform.ru писал(a):

он причинил хозяину дома телесные повреждения кувалдой и ножом
Если бы не он его убил, то убили бы солдаты НАТО.

Гость|08.02.2019 12:23|

Зять, не х.. взять!

Имя: Гость
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