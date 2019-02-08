08.02.2019 | 11:26

29-летнего жителя Городищенского района подозревают в убийстве 40-летнего мужчины из деревни Садовки.

По словам злоумышленника, он приехал в гости к родителям и узнал, что сестра собирается разводиться с мужем. Брат решил вмешаться и пошел переговорить с зятем.

«В ходе внезапно возникшего конфликта он причинил хозяину дома телесные повреждения кувалдой и ножом, вытащил его тело на улицу и спрятал в снегу», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Прибывшие на место преступления полицейские нашли погибшего за сараями. В доме на тот момент никого не было.

«Через полтора часа после сообщения об убийстве предполагаемый злоумышленник был задержан в селе Русский Ишим и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном», - добавили в пресс-службе.

По факту убийства региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.