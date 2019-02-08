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Криминал | Жестоко избитая мужем жительница Нижнего Ломова оказалась в больнице

08.02.2019|10:02
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35-летняя жительница Нижнего Ломова поступила в больницу с серьезными травмами. Медики предположили, что они имеют криминальный характер, и сообщили о пациентке в полицию.

Стражи порядка посетили дом на улице Садовой, где живет женщина и откуда она была доставлена в учреждение здравоохранения. Прибыв по адресу, они выяснили причину, по которой горожанка попала на больничную койку.

«В ходе конфликта пострадавшую избил 30-летний муж, привлекавшийся к уголовной ответственности. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщение врачей о 33-летнем пациенте, жителе села Воскресеновка Пензенского района, помогло раскрыть тяжкое преступление. Оказалось, что мужчину ударил топором по голове повздоривший с ним односельчанин.

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Гость|08.02.2019 10:10|

Фронтовые сводки! Наступление или осада?

Гость|08.02.2019 10:52|

Каждый день в области от пьянки гибнут люди . Режут друг друга , топорами , табуретками , лавочками убивают . Воруют

Грабят , насилуют . Сводки ежедневно с криминальными разборками . Зато губернатор говорит у меня в области порядок и благодать .

Гость|08.02.2019 11:27|

Гость писал(a):

от пьянки гибнут люди
А где написано что от "пьянки" ? Счас озверевший народец трезвый готов калечить друг друга.

Имя: Гость
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