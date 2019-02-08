08.02.2019 | 10:02

35-летняя жительница Нижнего Ломова поступила в больницу с серьезными травмами. Медики предположили, что они имеют криминальный характер, и сообщили о пациентке в полицию.

Стражи порядка посетили дом на улице Садовой, где живет женщина и откуда она была доставлена в учреждение здравоохранения. Прибыв по адресу, они выяснили причину, по которой горожанка попала на больничную койку.

«В ходе конфликта пострадавшую избил 30-летний муж, привлекавшийся к уголовной ответственности. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщение врачей о 33-летнем пациенте, жителе села Воскресеновка Пензенского района, помогло раскрыть тяжкое преступление. Оказалось, что мужчину ударил топором по голове повздоривший с ним односельчанин.