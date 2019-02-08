08.02.2019 | 09:15

В Пензе вынесен приговор трем сбытчикам фальшивых денег. Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области.

Установлено, что два несовершеннолетних приятеля и их старший друг в августе 2018 года в Москве через Интернет приобрели не менее 32 поддельных купюр номиналом 5 000 рублей, очень похожих на настоящие.

Не позднее 25 августа молодые люди приехали в Пензу для сбыта поддельных денег. Несколько дней они делали покупки в магазинах, кафе, аптеках и расплачивались подделками, получая сдачу. Так поддельные банковские билеты попали в денежный оборот.

30 августа сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру на проспекте Строителей, где проживали подельники, и нашли пять фальшивок, приготовленных для сбыта. Остальные купюры были изъяты в торговых точках и банках.

«Во время следствия злоумышленники находились под стражей. Суд приговорил несовершеннолетних 2001 и 2002 годов рождения к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Третьему соучастнику, 2000 года рождения, назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.