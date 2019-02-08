08.02.2019 | 16:22

Пензенские полицейские, задержавшие на улице нетрезвого гражданина, доставили его в опорный пункт и обнаружили в кармане кастет. Экспертиза показала, что он изготовлен кустарным способом.

Выяснилось, что мужчина пришел в гости к своему 61-летнему знакомому, живущему на улице Клары Цеткин. Началось застолье с обильными возлияниями, и хозяин квартиры похвастался кастетом.

Гостю очень понравился тяжелый металлический предмет, таящий в себе угрозу жизни. Он начал уговаривать пенсионера продать его, и тот согласился на цену в 700 рублей. Когда же новый владелец кастета, довольный покупкой, возвращался домой, его задержали стражи порядка.

«Теперь продавцу кастета грозит скамья подсудимых. Примечательно, что кастет, который он продал собутыльнику, достался ему по наследству от отца много лет назад», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.