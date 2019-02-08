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Криминал | Пензенец организовал азартные игры на трассе М5

08.02.2019|09:32
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Бизнес по организации азартных игр закончился для 26-летнего жителя Пензы скамьей подсудимых. Уголовное дело расследовали сотрудники областного управления Следственного комитета и УМВД России по городу Пензе.

Установлено, что летом 2017 года мужчина купил автомат с установленным программным обеспечением, позволяющим играть на деньги. Затем он арендовал земельный участок на 624-м километре трассы Москва - Челябинск и установил ларек с игровым оборудованием.

С августа 2017 года по июнь 2018-го мужчина ежедневно контролировал количество проигранных и выигранных клиентами средств, расходы на ремонт оборудования и аренду. Он лично производил инкассацию денег и забирал их себе.

В начале июня 2018 года сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность.

«Виновному назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Изъятое игровое оборудование конфисковано в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее 36-летний житель Пензы, организовавший азартные игры под видом букмекерской конторы, был приговорен к полутора годам и десяти суткам лишения свободы.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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