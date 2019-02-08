08.02.2019 | 11:57

29-летний житель Сердобска отправится в колонию за причинение смерти по неосторожности.

В ночь с 7 на 8 октября прошлого года пьяный мужчина вместе с приятелями приехал к магазину, располагавшемуся около железнодорожного вокзала, чтобы купить спиртное. Там друзья встретили другую компанию, и между ними завязалась драка.

Когда из магазина вышел еще один мужчина из недружественной компании, сердобчанин, решивший, что тот начнет заступаться за своих, решил его опередить и ударил кулаком по лицу.

«В результате падения потерпевший ударился головой об асфальт и потерял сознание. После того как приятели привели его в чувство, они отвезли его домой, где он через непродолжительное время скончался», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть 39-летнего мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил сердобчанина к 1 году 3 месяцам колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.