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Криминал | Массовая драка в Сердобске закончилась смертью 39-летнего мужчины

08.02.2019|11:57
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29-летний житель Сердобска отправится в колонию за причинение смерти по неосторожности.

В ночь с 7 на 8 октября прошлого года пьяный мужчина вместе с приятелями приехал к магазину, располагавшемуся около железнодорожного вокзала, чтобы купить спиртное. Там друзья встретили другую компанию, и между ними завязалась драка.

Когда из магазина вышел еще один мужчина из недружественной компании, сердобчанин, решивший, что тот начнет заступаться за своих, решил его опередить и ударил кулаком по лицу.

«В результате падения потерпевший ударился головой об асфальт и потерял сознание. После того как приятели привели его в чувство, они отвезли его домой, где он через непродолжительное время скончался», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть 39-летнего мужчины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд приговорил сердобчанина к 1 году 3 месяцам колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

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Гость|08.02.2019 12:14|

Зачем война, зачем враги? Скрепные россияне сами друг друга поубивают.

Гость|08.02.2019 12:17|

Война будет ...

Гость|08.02.2019 12:19|

Один год и три месяца общего за убийство? Спасибо, кривосудие. Благодаря вам эту страну не спасти.

Гость|08.02.2019 12:27|

penzainform.ru писал(a):

из недружественной компании,
Жесть.

Гость|08.02.2019 12:35|

Да были времена их не вернуть . Какие люди в Сердобском жили . Одна Мазановка чего только стоит . Да много воды в Сердобе утекло . Чего там только не происходило ....

Имя: Гость
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