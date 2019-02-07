07.02.2019 | 17:02

В Пензе задержали представителя областной коллегии адвокатов, сотрудничавшего с руководством финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 5 000 вкладчиков. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере.

Следствие установило, что в 2012 году в Пензе была создана преступная группа, которая обманывала горожан, рассказывая им о перспективной схеме привлечения денег и дальнейшего их инвестирования в сделки с недвижимым имуществом.

Доверчивые граждане отдавали свои средства в виде займов в фирмы, подконтрольные злоумышленникам. Последние забирали их себе, никуда не вкладывая. Таким образом, за шесть лет они похитили в общей сложности свыше миллиарда рублей.

В период с июля 2017 года по апрель 2018-го состоялось знакомство организатора ОПГ с адвокатом.

«Зная о неоднократном проведении правоохранительными органами проверок деятельности подконтрольных предпринимателю фирм, он сообщил о наличии у него возможности влиять на результаты данных проверок и добиваться положительного решения вопросов за денежное вознаграждение, предназначенное правоохранителям», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

За 10 месяцев правозащитнику был направлен 1 млн 200 тысяч рублей, которым тот распорядился по своему усмотрению.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении адвокату обвинения и избрании меры пресечения в виде ареста», - добавила Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу.