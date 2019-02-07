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Криминал | Похититель кроликов и бочек отправится в колонию строгого режима

07.02.2019|11:48
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Житель Пачелмского района, совершивший ряд краж, лишится свободы. Такой приговор вынес ему суд.

Одно из тайных хищений сельчанин совершил в 2017 году. Поздним мартовским вечером, захватив мешок, он пришел к коровнику, который арендовала индивидуальная предпринимательница для разведения кроликов.

Разорвав руками пленку, которой было завешено окно, он залез внутрь, посадил в мешок пять зверьков и унес их. Ущерб, причиненный хозяйке кроликов, составил 4 000 рублей.

Следующее преступление было совершено в июле 2018 года. Мужчина, будучи пьяным, проник в дом живущей неподалеку женщины и украл 5 000 рублей, золотую и серебряную цепочки, агатовые бусы и две пластиковые бочки. На этот раз материальный ущерб составил 7 462 рубля.

Служители Фемиды учли, что мужчина совершил кражи, имея непогашенную судимость, и признали рецидив преступлений. В итоге он приговорен к двум годам колонии строгого режима.

«Осужденным принесена апелляционная жалоба. Определением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда приговор оставлен без изменения, а жалоба осужденного без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

Источник — фото: Pixabay.com
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