06.02.2019 | 09:47

43-летний житель Пензы лишился денег, решив сделать покупку с помощью Всемирной паутины.

На одном из сайтов мужчина заказал телевизор стоимостью 20 тысяч рублей и перевел деньги. Затем на этом же сайте ему понравился другой телевизор за 26 тысяч. Покупатель завязал переписку с продавцом, договорился, что доплатит еще 6 тысяч за понравившийся товар и перечислил средства.

Вскоре на его электронную почту поступило уведомление о том, что 26 тысяч рублей поступили на счет продавца. Однако телевизор пензенец так и не получил.

Поняв, что стал жертвой мошенников, гражданин обратился в полицию. По его словам, он знал о подобных способах обмана. Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых.

Пресс-служба УМВД России по Пензенской области рекомендует обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений.

«Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, данная сделка является опасной. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», - предупреждают правоохранители.