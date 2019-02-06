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Криминал | В Вадинске директор АТП продал казенное имущество и присвоил деньги

06.02.2019|12:15
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В Вадинске расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора местного автотранспортного предприятия. Ему инкриминируется присвоение имущества с использованием служебного положения.

При доследственной проверке установлено, что в августе 2014 года директор ООО «Вадинское АТП» заключило с гражданином договор купли-продажи трех металлических емкостей по 10 кубометров каждая и топливозаправочной колонки. Общая сумма сделки составила 50 тысяч рублей.

Покупатель принял имущество по акту приема-передачи. Деньги, которые он заплатил, директор АТП присвоил себе.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|06.02.2019 12:42|

правиьно не умеешь воровать...сядешь

Гость|06.02.2019 12:46|

Какой умный дядя.

Гость|06.02.2019 13:04|

Попутал карман предприятия со своим.Отдохнуть надо ему.

Гость|06.02.2019 13:11|

Надо вступать в чинушную мафию. Тогда сможешь красть миллиарды и легко отделаешься.

Имя: Гость
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