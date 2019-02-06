06.02.2019 | 12:15

В Вадинске расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора местного автотранспортного предприятия. Ему инкриминируется присвоение имущества с использованием служебного положения.

При доследственной проверке установлено, что в августе 2014 года директор ООО «Вадинское АТП» заключило с гражданином договор купли-продажи трех металлических емкостей по 10 кубометров каждая и топливозаправочной колонки. Общая сумма сделки составила 50 тысяч рублей.

Покупатель принял имущество по акту приема-передачи. Деньги, которые он заплатил, директор АТП присвоил себе.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.