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Криминал | В Пензе задержан мужчина, угрожавший охране магазина боевым автоматом

06.02.2019|11:05
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44-летний житель Пензы решил вступиться за друга, угрожая охраннику торгового центра автоматом, и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ЧП произошло в Ахунах, на улице Конструкторской.

В тот день подозреваемый употребил спиртное со знакомым, а затем они решили съездить на такси в магазин. «Возле торговой точки между мужчиной и неизвестными лицами возник конфликт из-за парковочного места», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Подозреваемый решил припугнуть оппонентов автоматом. На том же такси он съездил на дачу к приятелю, где прятал оружие, но когда вернулся с ним, участников конфликта уже не было.

Тогда мужчина и его знакомый направились в другой торговый центр - на Конструкторскую, чтобы купить спиртное. Сам он остался в машине, а приятель пошел в магазин. Там он разбил бутылку коньяка, отказался за нее платить и выбежал на улицу. Охранник магазина нажал кнопку тревожной сигнализации и бросился следом, завязалась драка.

«Подозреваемый решил вступиться за товарища и вышел из автомобиля с автоматом. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые задержали злоумышленника и изъяли предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова», - рассказали в УМВД.

«Он представляет собой нестандартное нарезное огнестрельное оружие, переделанное самодельным способом из охолощенного автомата Калашникова, пригодное для стрельбы боевыми патронами», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

По данным ИА «ПензаИнформ», злоумышленник успел произвести один выстрел в воздух.

Оказалось, что, находясь на заработках в Москве, мужчина в Интернете приобрел макет охолощенного автомата, а затем переделал его в боевое оружие. На дачном участке, где злоумышленник прятал автомат, нашли пистолет и глушитель к нему.

По факту незаконного приобретения, хранения, изготовления и перевозки оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Пензенцу грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость|06.02.2019 11:23|

Там он разбил бутылку коньяка, отказался за нее платить 

За это платить не надо .

Гость|06.02.2019 11:23|

penzainform.ru писал(a):

По факту незаконного приобретения, хранения, изготовления и перевозки оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.
А за угрозу убийством? Таких, у кого винегрет в голове, нужно по полной закрывать.

Гость|06.02.2019 11:33|

То лопатой убить хотят, то автомат. Реально Пензу пора в Голливуде снимать.

Гость|06.02.2019 11:42|

Гость писал(a):

То лопатой убить хотят, то автомат. Реально Пензу пора в Голливуде снимать.
В жанре "чёрный юмор"?

Гость|06.02.2019 11:52|

Употреблять спиртное придурками вредно.

Имя: Гость
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