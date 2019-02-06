06.02.2019 | 15:46

Выслушивая приговор в зале Октябрьского районного суда, водитель автобуса еще надеялся, что останется на свободе. Хотя знал, что совершил непоправимое: нарушил правила дорожного движения, что стало причиной гибели человека.

8 октября 2018 года по зебре, расположенной недалеко от дома № 48 на проспекте Строителей, шла женщина. Было около 7 часов утра, пензячка торопилась на работу. Она уже почти добралась до конца пешеходного перехода, но водитель автобуса № 70 не убедился в отсутствии людей на зебре и совершил наезд.

Горожанка получила серьезные травмы и спустя несколько часов скончалась в больнице имени Г. А. Захарьина. Подсудимый сначала виновным себя не признавал, однако потом передумал и раскаялся.

Муж и сыновья погибшей в качестве возмещения морального вреда просили по 2 миллиона рублей. Иск частично удовлетворен. С организации, где трудился водитель, взыщут 850 тысяч рублей. Прозвучал приговор.

«Назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью (право управления транспортными средствами) на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием основного наказания в колонии-поселении», - сообщил судья Октябрьского районного суда г. Пензы Михаил Дурманов.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.