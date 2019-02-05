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Криминал | В Наровчате осудили мужчину, угрожавшего убить мать отверткой

05.02.2019|10:27
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В Наровчате осудили 40-летнего местного жителя, который угрожал убить родную мать. Для подкрепления своих слов он использовал отвертку.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Заявив матери «я тебя сейчас убью», мужчина одной рукой схватил ее за шею, а другой поднес к шее отвертку.

«Потерпевшая в сложившейся ситуации воспринимала высказанные угрозы убийством как реальные, так как сын вел себя агрессивно, угрозы подкреплял демонстрацией отвертки, наконечник которой упирал в жизненно важный орган потерпевшей, которая в силу своего возраста и физического состояния не могла оказать активного сопротивления и убежать из дома», - пояснили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Мужчина полностью признал вину и заявил о раскаянии. К уголовной ответственности он ранее не привлекался, а на иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей.

Суд назначил жителю Наровчата наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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Гость|05.02.2019 10:44|

Живут в родительских домах лентяи и хамеют.

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