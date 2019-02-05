05.02.2019 | 15:59

Кровавая семейная драма разыгралась в поселке Индерка Сосновоборского района. Между мужчиной 1949 года рождения и его дочерью 1979 года произошел конфликт на бытовой почве.

В разгаре ссоры женщина ударила отца по голове небольшой хрустальной вазой. Тот пошел промыть рану на кухню, родственница - за ним.

«Мало получил, мало досталось, еще тебе?» - и встала. И решительными шагами направилась в мою сторону. Она вперед бросилась и начала практически избивать», - рассказал мужчина.

«Обвиняемый, находясь уже в спальной комнате, нанес имевшимся при нем ножом не менее двух ударов в область грудной клетки и живота дочери», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Осознав, что произошло, мужчина позвонил в скорую и полицию.

«Скрыться либо скрыть следы преступления он не пытался. Потерпевшая находилась в квартире. К моменту приезда полицейских она была еще жива и подтвердила, что телесные повреждения ей причинил отец», - пояснил заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России по области Денис Шитов.

Спасти раненную врачи не смогли.

«Женщина скончалась на месте происшествия от колото-резаного ранения груди с повреждением легкого. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве дочери. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - добавила Татьяна Махницкая.

Со слов соседей, между мужчиной и его дочерью постоянно происходили конфликты. Сотрудников полиции в связи с семейными разборками по тому адресу вызывали не раз.