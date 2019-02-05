05.02.2019 | 10:46

31-летнего пензенца признали виновным в смерти 38-летней сожительницы.

Следствие установило, что вечером 2 октября прошлого года пара распивала спиртное в квартире на улице Российской. Во время застолья мужчина и женщина поссорились, и он дважды ударил ее кулаком по телу.

Потерпевшая получила разрыв селезенки и перелом ребра, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Сожительница пожаловалась на боли в животе, но агрессор не обратил на нее внимания и лишь на следующий день заметил, что жертва не подает признаков жизни. Только тогда он вызвал скорую помощь, но было уже поздно.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.