04.02.2019 | 17:33

В Заречном расследуется уголовное дело по обвинению 28-летней горожанки, ударившей ножом своего 51-летнего сожителя.

Преступление было совершено 28 декабря. Вечером в квартире на проспекте Мира между гражданскими супругами разгорелась ссора.

«Мужчина вышел из квартиры в подъезд. Женщина вышла за ним вслед, прихватив с собой кухонный нож, которым нанесла потерпевшему несколько ударов в область спины, причинив легкий вред здоровью», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на старшего дознавателя отделения дознания МО МВД по ЗАТО Заречный Александра Сычина.

Примечательно, что это уже второе нападение зареченки на своего сожителя. Первое произошло в октябре 2016 года, и тогда она пошла под суд за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас ей грозит до двух лет лишения свободы.